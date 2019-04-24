Главный врач футбольного клуба «Зенит» Михаил Гришин осмотрел нападающего Александра Кокорина в СИЗО «Бутырка».

Специалист вынес заключение, что состояние здоровья Кокорина можно оценить как удовлетворительное. Однако некоторые проблемы всё же есть. «Врач опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол», — сказал представитель СИЗО, слова которого приводит «Московский комсомолец».

Напомним, у игрока «Зенита» в СИЗО обнаружилась недолеченная травма колена. Адвокаты неоднократно заявляли, что без посещения врачей футболист может стать инвалидом. Под стражей Александр Кокорин находится с 11 октября, за три дня до этого футболист принял участие в двух драках в центре Москвы.