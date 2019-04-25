Георг Грозер в матче с клубом "Газпром-Югра". Фото: пресс-служба ВК "Зенит"

Георг Грозер в матче с клубом "Газпром-Югра". Фото: пресс-служба ВК "Зенит"

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» встретится на выезде с кемеровским «Кузбассом» в рамках второго матча полуфинала Суперлиги.

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени и пройдет на арене в Петербурге.

Первый матч полуфинала прошел в Кемерове и завершился уверенной победой «Кузбасса» со счетом 3:0 (25:15, 26:24, 25:23).

В четвертьфинале чемпионата России петербургский «Зенит» одержал победу над новосибирским «Локомотивом». В первой игре на своей площадке подопечные Александра Климкина оказались сильнее – 3:1, во втором матче петербуржцы победили на тай-брейке со счётом 3:2

Ранее «Зенит» вылетел из волейбольной Лиги Чемпионов, проиграв в золотом сете польской «Скре» из города Белхатув. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу поляков, во втором матче «зенитовцы» выиграли 3:1, однако в дополнительном сете уступили «Скре».