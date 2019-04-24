Российская биатлонистка Виктория Сливко выразила недовольство изменениями в тренерском штабе команды.

На своей странице в «Инстаграме» Сливко заявила, что тренеры в сборной меняются каждый год, из-за чего постоянно надо привыкать к новой системе работы. «Ты приходишь в команду и начинаешь привыкать к тренеру, к его методике, у тебя начинает получаться, ты веришь в тренера, а его меняют на нового», — написала Сливко.

Спортсменка отметила, что в последний год работала под руководством Андрея Падина, а теперь его заменит Евгений Куваев.

Напомним, основную женскую сборную продолжит возглавлять Виталий Норицын, помогать ему в этом будут Леонид Гурьев и Николай Загурский. Тренировать женский резерв будут Сергей Коновалов и Евгений Куваев.