Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча основной петербургской команды против «Динамо».

Радимов считает, что «Динамо» не сдастся без боя, будет не самый легкий матч. Тренер «Зенита-2» отметил, что «Динамо» может только командно противопоставить что-то петербуржцам, а в индивидуальном плане «Зенит» превосходит «Динамо».

«Скажу так – если эта ничья поможет Хохлову спастись, а Семак в итоге станет чемпионом, пусть будет ничья. Честно, положа руку на сердце – не могу пожелать Хохлову поражения», — сказал Радимов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, игра пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. Перед матчем на стадионе состоится традиционный «Фан-променад», зрители смогут посетить автограф-сессию легендарной «золотой связки» петербургского клубаАндрея Аршавина и Александра Кержакова. Также на арене пройдут выступления стенд-ап комиков и артистов в жанре «импровизация».

Сейчас «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, имея в активе 51 очко. Ближайшие преследователи по таблице отстают на 8 и 9 баллов. В предыдущем туре «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:2. Дубль в матче оформил Артем Дзюба, также со штрафного забил Ярослав Ракицкий.