На стадионе «Арена-Рига» стартовал хоккейный матч между сборными Латвии и России. Игра проходит в рамках Еврочелленджа.

Ещё один поединок между командами состоится завтра, 25 апреля. Еврочеллендж является одним из этапов подготовки сборной России к предстоящему чемпионату мира.

Перед началом встречи главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился информацией о составе. По словам специалиста, на лёд выйдут Богдан Киселевич и Илья Ковальчук, недавно присоединившиеся к команде после того, как их клубы вылетели в серии плей-офф Кубка Стэнли.

В предыдущих матчах Еврочелленджа Россия дважды встречалась с командой Швейцарии и одержала две победы.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет проходить в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.