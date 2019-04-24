Боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Эл Яквинта рассказал, кого считает самым сложным соперником в карьере.

По словам Яквинты, Хабиб – самый жесткий боец, с которым он выходил в клетку, от него исходит мощь. Яквинта считает, что Хабиб — это олицетворение понятий «Жесткость» и «Сила».

Однако Яквинта, слова которого приводит ютуб-канал Schmo, отметил, что он верил, что может побить Нурмагомедова тогда и верит в это сейчас.

Отметим, Эл Яквинта проиграл Хабибу Нурмагомедову единогласным решением в апреле прошлого года на UFC 223, благодаря этой победе россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе.

Напомним, 6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Конора Макгрегора. После поединка между командам началась потасовка, за которую обоих бойцов дисквалифицировали на долгий срок.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, при каких условиях состоится реванш Хабиба и Конора.