Российская фигуристка Елена Ильиных, выступавшая в танцах на льду, рассказала о возможном продолжении своей карьеры.

Ранее появилась информация, что Ильиных ушла из спорта, однако фигуристка не смогла ни подтвердить это, ни опровергнуть. На данный момент она не принимает участие в соревнованиях, но не исключает вероятности выхода на лёд.

«Поступало предложение от Димы Соловьева, но в тот момент я как будто переболела выступлениями, стартами», — призналась Ильиных, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Спортсменка подчеркнула, что у неё есть огромное желание кататься, но существует ряд обстоятельств, препятствующих этому. «Если все эти вопросы будут решены, я с удовольствием продолжу», — сказала Ильиных.