В Сочи завершился чемпионат России по кёрлингу среди мужских команд. Соревнования проходили на олимпийской арене «Ледяной куб», в них приняли участие двадцать сильнейших команд страны.

Петербургская команда «Адамант-1» завоевала золотые медали национального чемпионата. В финальном поединке петербуржцы победили хозяев льда – команду Краснодарского края. Обладателями титула стали Алексей Тимофеев (скип), Даниил Горячев, Алексей Стукальский, Артур Ражабов и Евгений Климов.

Ранее сообщалось, что в Сочи также состоялся национальный чемпионат среди женских команд. В группе «А» – высшем дивизионе российского керлинга – за награды боролись десять команд из различных регионов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Победу в соревнованиях одержала команда «Адамант-1» (Санкт-Петербург) со скипом – Заслуженным мастером спорта России Алиной Ковалёвой. Также в команде вошли Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина.