Сборная России по хоккею встретится с командой Латвии в матче Еврочелленджа. Игра будет проходить на стадионе «Арена-Рига» сегодня, 25 апреля, начало запланировано на 18:30 по московскому времени.

Еврочеллендж является одним из этапов подготовки сборной России к предстоящему чемпионату мира. Накануне российская команда уже встречалась с Латвией: команда Воробьёва одержала победу волевую победу со счётом 4:2.

Напомним, ранее сборная России в рамках Еврочелленджа дважды встречалась со Швейцарией и победила в обоих играх. Первый матч закончился со счётом 5:2, игроки петербургского СКА набрали шесть очков. Вторая игра также завершилась разгромом — 5:1.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет проходить в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.