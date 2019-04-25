Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева допросят в Пресненском суде г. Москвы в четверг, 25 апреля. Игроки «Зенита» и «Краснодара», а также брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий находятся на скамье подсудимых по делу о двух драках в центре Москвы.

Вчера в слушании дела был перерыв, поэтому к Кокорину допустили врача «Зенита». Специалист оценил состояние игрока как удовлетворительное, однако выразил опасение, что у него начнётся атрофия мышц.

Слушания в четверг, 25 апреля, стартуют в 12:00. Заседание станет одиннадцатым по счету, ранее были заслушаны показания 22 свидетелей. Всего их в списке по делу значится 45.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.