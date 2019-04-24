Бывшего президента испанского футбольного клуба «Барселона» Сандро Роселя оправдали по делу об отмывании денег. Об этом сообщается на официальном сайте Национального суда Испании.

Пятеро человек, включая Роселя и его жену Марту Пинеду, были обвинены в отмывании суммы в 20 миллионов евро в сговоре с Бразильской конфедерацией футбола. Эти деньги были получены при продаже прав на показ 24 матчей сборной Бразилии, а также от заключения контракта с крупным брендом спортивной экипировки.

Национальный суд Испании посчитал, что вина подсудимых не была доказана в ходе разбирательства, поэтому по презумпции невиновности всех подсудимых освободили в зале суда. Ранее прокуратура Испании просила для Роселя шесть лет тюремного заключения за организацию преступной деятельности.