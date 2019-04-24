Немецкая фигуристка Алёна Савченко, выступающая в парном катании, может вернуться на лёд после рождения ребёнка.

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что Савченко и её супруг ожидают прибавления в семействе. «Мой новый статус – это не повод, чтобы не вернуться на лед», — сказала фигуристка, слова которой приводит агентство «Р-Спорт».

Напомним, Алена Савченко завоевала золотую медаль в парном катании с Бруно Массо в Южной Корее, также она шестикратная чемпионка мира. До 2004 Савченко выступала за сборную Украины, с 2004 представляет Германию.

После победы на Олимпиаде Савченко/Массо возглавляли мировой рейтинг в парном катании, в данный момент они на второй позиции.

С мая 2018 года Алена Савченко начала тренерскую деятельность.