Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону». Слова французского специалиста приводит испанское издание Marca.

На пресс-конференции Зидан заявил журналистам: «Реал» завоевал 33 титула чемпиона. Сколько их у «Барселоны»? В последнее время они здорово выступают, все должны это признать и поздравить их». Также Зидан добавил, что если апеллировать к цифрам, то у «Реала» титулов больше.

Также Зинедин Зидан заявил, что в следующем сезоне главной задачей «сливочных» станет победа в чемпионате Испании. «Нам нужно изменить эту динамику. В следующем сезоне мы постараемся стартовать в чемпионате наилучшим образом», — заявил Зидан.

Напомним, в этом сезоне «Реал» потерял математические шансы на чемпионство. При сегодняшнем проигрыше «Атлетико» официально чемпионом Испании станет «Барселона«.