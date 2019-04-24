Российский теннисист Даниил Медведев в третьем раунде турнира ATP в Барселоне сыграет против американца Маккензи Макдональда.

Макдональд вышел в третий раунд турнира, обыграв в двух сетах Жиля Симона из Франции.

Напомним, Даниил Медведев, посеянный на турнире ATP в Барселона под седьмым номером, вышел в третий круг соревнований, одержав победу над представителем Испании Альбертом Рамос-Виньясоласом. Матч завершился в трёх партиях со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

Отметим, продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты. За это время Медведев пять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнта. Его соперник записал на свой счёт один эйс, одну двойную ошибку и три брейка.

Призовой фонд соревнования составляет 2 746 455 евро. Действующим чемпионом турнира является теннисист Рафаэль Надаль.