Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, как бьет штрафные защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

Мостовой заявил, что для него нет ничего уникального в том, что делает Ракицкий, потому что он сам бил штрафные и знает, как это делается.

По поводу последнего мяча Ракицкого в ворота «Краснодара» Мостовой заметил, что защитник сильно и точно пробил, но вратарь черно-зеленых Сафонов мог сыграть и похитрее.

«Я бы на месте Матвея, зная, что Ярослав бьет с точки, с которой проще бить правоногому футболисту, сделал бы пару шагов в сторону дальней штанги в момент, когда защитник «Зенита» начинал разбег. С левой ведь сложнее попасть в дальний от вратаря угол, нанося удар с того места. Это труднее технически. Хотя, конечно, проще рассуждать уже после того, как все случилось», — сказал Мостовой, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Зенит» на выезде победил «Краснодар» со счетом 3:2, второй гол «Зенита» со штрафного забил Ярослав Ракицкий. Победный гол в матче в дополнительное время забил Артём Дзюба.

Для Ракицкого этот гол со штрафного стал третьим в составе нового клуба: ранее он забивал со стандарта в матчах против «Оренбурга» и «Локомотива».