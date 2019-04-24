Российская фигуристка-одиночница Софья Самодурова станет исполнительницей гимна Российской Федерации на церемонии награждения победителей и призеров Спартакиады учащихся России 2019 года. Об этом спортсменка сообщила в своем «Инстаграме».

Самодурова сделала в соцсети пост с афишей мероприятия и сообщила, что церемония состоится в четверг, 25 апреля. Награждение по итогам 9-й зимней Спартакиады пройдет в Министерстве спорта.

«Для меня большая честь принять участие в церемонии. Это большая ответственность! Спасибо за приглашение! До встречи!» — написала Самодурова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sofia_samodurova 24 Апр 2019 в 3:14 PDT

Напомним, Софья Самодурова в минувшем сезоне успешно дебютировала на взрослом уровне: она выиграла чемпиона Европы в Минске, а также стала бронзовым призером командного чемпионата мира в японской Фукуоке.