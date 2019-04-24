Российский боец Федор Емельяненко провел поединок в армрестлинге против известного циркового дрессировщика Эдгарда Запашного.

Спустя секунду после начала поединка Емельяненко уверенно прижал руку своего оппонента.

«Когда после унизительного поражения и на ринг-то не вызвать», – подписал Запашный видео.

Ранее сообщалось, что у Федора Емельяненко родился пятый ребенок. Разница в возрасте между старшей и младшей дочерьми — 19 лет. Обе они от одной женщины.

В начале года на турнире Bellator 214 состоялся поединок россиянина Фёдора Емельяненко и американца Райана Бейдера. Бой продлился менее минуты — 35 секунд хватило Бейдеру, чтобы отправить Емельяненко в тяжёлый нокаут. Американец сблизился со своим соперником и точно нанёс удар левой рукой. Емельяненко упал — Бейдеру засчитали нокаут.

По словам бывшего бойца актера Олега Тактарова, Емельяненко перед боем был отравлен.