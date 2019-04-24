Российская фигуристка Алина Загитова снялась для японской версии журнала Numero. Фотографии из будущего выпуска появились сегодня в многочисленных фан-аккаунтах Алины.

Сообщается, что выпуск Numero TOKYO 6 выйдет в продажу в Японии уже в пятницу, 26 апреля. В номере будут опубликованы интервью Загитовой, а также её фотосессия. Также стало известно, что этот проект реализован в сотрудничестве с брендом косметики Shiseido, который представляет фигуристка.

Для фото Алина Загитова облачилась в один из образов, представленных на последнем показе итальянского бренда Dolce & Gabanna, коллекция Весна — Лето 2019.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @a.z_fan (@alina.zagitova_fan) 24 Апр 2019 в 6:17 PDT

В минувшем сезоне Алина Загитова выиграла чемпионат мира в японской Сайтаме и стала первой российской фигуристкой, завоевавшей все главные титулы в карьере.