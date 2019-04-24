Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не стал отвечать на вопрос, кого видит основным вратарем команды в следующем сезоне.

«Я не скажу, какого вратаря хочу на следующий сезон. Сейчас не время говорить об этом. Иногда я чего-то хочу, но не получаю. Иногда наоборот. Сейчас важно то, что и Кейлор, и Тибо здоровы и готовы играть», — сказал Зидан, слова которого приводит MAJ.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может продать бельгийского вратаря Тибо Куртуа в ближайшее межсезонье. По информации испанской прессы, новый главный тренер клуба Зинедин Зидан видит в основе команды другого вратаря — коста-риканского голкипера Кейлора Наваса, который сейчас находится в запасе. Игру Куртуа в этом сезоне Зидан и все руководство «сливочных» оценивают как плохую.