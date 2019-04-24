Стало известно, какая судейская бригада отработает на матче 26 тура чемпионата России по футболу, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Информацию о судейских расстановках опубликовал официальный сайт РФС.

Главным арбитром на матч назначен москвич Алексей Еськов, его ассистентами на линии будут Антон Аверьянов и Андрей Болотенков (также из Москвы). Резервным судьей значится петербуржец Владислав Безбородов. Инспектором встречи назначен Александр Гвардис из Калининграда.

Встреча «Зенита» и «Крыльев» состоится в воскресенье, 28 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 16:30.

Сегодня, 24 апреля, в рамках 25 тура чемпионата России «Зенит» сыграет с московским «Динамо«. Игра пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.