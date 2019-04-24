Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Омар Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в Профессиональной бойцовской лиге.

Об сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера 23-летнего бойца.

По словам менеджера, Омар Нурмагомедов проведет следующий поединок в PFL. В этой организации он будет проводить рейтинговые бои, в Гран-при участвовать не будет.

Отметим, в своем последнем поединке Нурмагомедов-младший одержал победу над бразильцем Вагнером Лимой. В активе российского бойца восемь побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Омару Нурмагомедову 23 года, боец выступает под российским флагом. В 2016 году Омар стал чемпионом России по смешанным единоборствам. Спортсмен приходится двоюродным братом Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата.