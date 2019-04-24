Спортивный консультант команды «Формулы-1» Red Bull Racing Хельмут Марко высказался по поводу возможности участия в гонках женщин-пилотов.

«Когда едешь на скорости 300 км/ч и ведёшь борьбу с другим пилотом, нужна брутальность. Я не уверен, что она есть у женщин», — заявил Марко в интервью газете Kleine Zeitung. Также консультант сказал, что требования «Формулы-1» очень жестки для женщин: необходима хорошая физическая форма, а также невероятная сила в плечах.

«Есть разница между мужчинами и женщинами. Например, почему в теннисе Новак Джокович не играет с Сереной Уильямс?» — заключил Марко риторическим вопросом.

Ранее Nevasport писал о первенстве для девушек W Series, которое создавалось для того, чтобы помочь женщинам-пилотам пробиться в «Формулу-1».