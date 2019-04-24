Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, что из действующих фигуристок достоин быть включенными в Зал славы.

По словам Бестемьяновой, которые приводит ОКР, Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева уже доказали, что достойны чести быть включенными в Зал славы фигурного катания, а спортивным функционерам когда-нибудь останется только официально подтвердить данный факт.

Напомним, 23 апреля стало известно, что Бестемьянову, Андрея Букина и тренера Елену Чайковскую внесли в Зал славы фигурного катания. Об этом сообщил твиттер-аккаунт Golden Skate. Наталья Бестемьянова и Андрей Букин выступали в дуэте в танцах на льду. В 1988 году они стали олимпийскими чемпионами на играх в Калгари. Помимо победы на Олимпиаде Бестемьянова и Букин стали четырехкратными чемпионами мира, а также пятикратными чемпионами Европы.