Дисциплинарный комитет ФИФА сообщил об отстранении семерых футболистов за участие в договорных матчах. Релиз Международной федерации футбола был выпущен на официальном сайте.

Пожизненно отстранены от любой деятельности, которая имеет отношение к футболу, следующие футболисты: Карлон Мюррей и Кийено Томас из Тринидада и Тобаго, Хеллингс Мвакасунгула из Малави, Ибрагим Каргбо из Сьерра-Леоне, Сеидат Чомого из Бенина, Мохаммад Салим Кохистани из Афганистана, а также Леонель Дуарте из республики Куба. Некоторые футболисты из списка уже завершили спортивную карьеру.

Также от всяческой футбольной деятельности отстранили пожизненно агента Кудзаная Шабу из Зимбабве.

Также в релизе сообщается о дисквалификации на 10 лет кенийского футболиста Джорджа Овино Ауди. Все отстраненные футболисты занимались организацией договорных матчей с целью заработать на ставках.