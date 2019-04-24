Стало известно, что с 2021 года итоговый турнир ATP по теннису будет проходить в Турине, Италия. Информация об этом появилась на портале ATPtour.com.

С 2009 года финал Мирового тура ATP проводился в Лондоне на стадионе О2, с 2021 по 2025 года он будет проходить на крупнейшей крытой арене Италии — Pala Alpitour.

Впервые итоговый турнир ATP прошел в 1970-м году и за время существования сменил пятнадцать городов-хозяев. Наибольшее количество соревнований прошло в Нью-Йорке — 13. В этом турнире участвует восемь самых рейтинговых игроков по итогам сезона.

Итоговый турнир ATP с 2021 года станет третьим теннисным турниром, который проводится на территории Италии. Также в этой стране проводится итоговый молодежный турнир ITF, а также комбинированный турнир ATP и WTA в Риме.