Бывший тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Марат Кештов рассказал о важности для спортсмена национального головного убора — папахи. Слова тренера приводит портал RT.

Кештов заявил, что в начале карьеры Нурмагомедов ради папахи отказался от некоторых спонсорских соглашений. «Изначально это вызывало у нас некоторое беспокойство. Но это часть имиджа бойца, который отражает его принадлежность к определенной культуре. Из-за папахи у Хабиба иногда возникали разные ситуации, некоторые думали, что это парик, и не понимали ее смысла» — сказал экс-наставник бойца.

Также Кештов уточнил, что для Нурмагомедова традиции кавказских народов важнее, чем финансовая прибыль.

Следующий бой в рамках UFC Хабиб Нурмагомедов проведет в сентябре. Чемпион промоушена в легком весе встретится с временным обладателем титула Дастином Порье.