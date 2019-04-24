Пресс-секретарь санкт-петербургского «Зенита» Антон Макаренко рассказал журналистам о том, что ситуация с травмой Александра Кокорина постоянно ухудшается. Слова представителя «сине-бело-голубых» цитирует издание «Спорт-Экспресс».

Макаренко рассказал, что врач клуба Михаил Гришин, осматривавший футболиста в СИЗО «Бутырка», смог провести только функциональные тесты с футболистом. «Даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается. Поэтому, помимо наших рекомендаций предоставить Александру возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне», — заявил пресс-секретарь «Зенита«.

По словам Макаренко, клуб считает, что Кокорину необходимо сделать МРТ. «то необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации», — подытожил представитель «Зенита».

Напомним, Александр Кокорин с октября 2018 года находится в СИЗО, поскольку проходит подсудимым по делу о двух драках в центре Москвы.