Итальянский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио перенес операцию на колене. Об этом он сообщил в своем аккаунте в «Инстаграме».

«В этот раз я снова поднимусь, так как все еще хочу быть частью игры. Привязанность к футболу все упрощает и стоит надо всем. Когда я встану, мои колени будут готовы», — написал Маркизио под фотографией из больницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudio Marchisio (@marchisiocla8) 24 Апр 2019 в 7:08 PDT

Напомним, Клаудио Маркизио перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в качестве свободного агента в сентябре 2018 года. Он провел за клуб 18 матчей, в которых забил 2 мяча. С февраля 2019 года Маркизио не выходил на поле, поскольку у него обострились старые травмы колена.