Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о том, кого из тренеров он считает самым топовым за свою спортивную карьеру.

В интервью ютуб-каналу LOOKYANOV Кержаков заявил, что по футбольным знаниям лучше всего себя проявил румынский наставник Мирча Луческу. «Когда была игра с «Тамбовом» на Кубок, он пришёл с кипой листков, написанных от руки: сам описал состав «Тамбова», команды первой лиги. И каждого игрока из клуба «Тамбов» Луческу, у которого столько титулов, расписал и разложил», — рассказал Кержаков, добавив, что не встречал подобного раньше. Также вратарь «Зенита» назвал Луческу человеком, который 24/7 находится в футболе.

Напомним, Мирча Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне 2016/2017. Под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России.