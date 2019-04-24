Главный тренер хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал выступление российского вратаря Сергея Бобровского в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг«.

Торторелла в интервью официальному сайту клуба заявил, что гордится Бобровским. «Он сыграл несколько выдающихся третьих периодов для нас. Я горжусь им, но я говорю это очень осторожно, потому что мы только начали», — заявил рулевой «Коламбуса«, добавив, что вратарь чувствует тоже самое.

«Мне всегда нравилось то, как он готовится к матчам. В нем есть то, чтобы продолжить в том же духе и подготовиться ко второму раунду», — заключил Торторелла.

Напомним, «Коламбусу» удалось в четырех матчах переиграть победителя регулярного чемпионата «Тампу». Сергей Бобровский пропустил в этих встречах 8 шайб.