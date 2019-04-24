Экс-тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора Пэдди Брэйди рассказал о том, как экс-чемпион UFC взял у него в долг и отдал деньги лишь спустя долгое время.

В интервью порталу MMAFighting Брэйди рассказал, что когда Макгрегору было 17 лет, тренер занял ему 70 евро. «Ему были нужны деньги на покупку инструментов для работы сантехником. Прошло ровно 14 лет, и вот во время недавнего боя в Дублине он наконец отдал мне долг», — заявил Брэйди.

По словам тренера Макгрегора, он постоянно подшучивал над ним по поводу долга, когда они виделись в Дублине: «Конор, где мои 70 евро? Я до сих пор чувствую их утрату». В итоге Конор Макгрегор спустя столько лет выписал экс-тренеру чек на эту сумму.

Свой последний бой в рамках UFC Макгрегор провел против Хабиба Нурмагомедова, где проиграл россиянину в четвертом раунде.