Российский теннисист Карен Хачанов уступил на старте турнира ATP в Барселоне. Выбил россиянина с турнира аргентинец Гидо Пелье в двух сетах.

Встреча Хачанова и Пелье продолжалась 1 час и 47 минут. На счету аргентинского спортсмена один эйс, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов. Хачанов пять раз подал на вылет, совершил всего две двойных ошибки, но все равно уступил сопернику. Счет по сетам 6:2, 7:6.

Соперником Пельи в третьем круге турнира станет победитель пары Карреньо-Буста (Испания) – Пэр (Франция).

Это уже четвертое поражение Карена Хачанова подряд за полтора месяца. Началась неудачная серия российского теннисиста после проигрыша Рафаэлю Надалю в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Со старта сезона Хачанов проиграл больше половины сыгранных встреч — 8 из 15.