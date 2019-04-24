Стало известно, какие футболисты санкт-петербургского «Зенита» выйдут в стартовом составе на матч с московским «Динамо». Информацию опубликовал официальный «Твиттер» клуба.

Место в воротах займет Андрей Лунев, линию обороны составят Бранислав Иванович (капитан), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков и Игорь Смольников. В полузащиту Сергей Семак выставил Вильмара Барриоса, Себастьяна Дриусси, Магомеда Оздоева и Эмилиано Ригони. Пару нападающих, как обычно, составят Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Матч с «Динамо» в рамках 25 тура чемпионата России по футболу пройдет сегодня, 24 апреля, на «Газпром-арене». Начало в 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Nevasport.