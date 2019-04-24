Итальянский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио сможет приступить к тренировкам лишь в начале следующего сезона. Об этом сообщает итальянский портал Sky Sport Italia.

По сообщениям СМИ, восстановление Маркизио после операции займет примерно три месяца. Nevasport ранее публиковал фотографию полузащитника «Зенита» после операции на колене. Сейчас Маркизио находится в клинике в Турине, первую часть реабилитации он пройдет там, после чего будет восстанавливаться в Петербурге.

Напомним, Клаудио Маркизио перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в качестве свободного агента в сентябре 2018 года. Он провел за клуб 18 матчей, в которых забил 2 мяча. С февраля 2019 года Маркизио не выходил на поле, поскольку у него обострились старые травмы колена.