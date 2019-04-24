Российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин показал, как он проводит подготовку к серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс».

В «Инстаграме» Панарина появилось видео, на котором он играет в хоккей со своей собакой, Рыжим. «Готовимся с Рыжим к серии с «Брюинс», — подписал ролик хоккеист.

В начале видео Панарин говорит: «Рыжий, «Тампу» мы разделали, теперь «Бостон». Давай теперь посерьезней. Имитируешь Хару».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 24 Апр 2019 в 8:35 PDT

Напомним, «Коламбусу» удалось в четырех матчах переиграть победителя регулярного чемпионата «Тампу». Первый матч серии с «Бостоном» состоится 26 апреля, в пятницу. Начало встречи в 2 часа ночи по московскому времени.