Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в парном катании с Евгенией Тарасовой, рассказал, когда станет известно имя их нового главного тренера. Об этом спортсмен заявил в интервью порталу «БИЗНЕС Online».

На данный момент точную информацию Морозов озвучить не может. «22 мая будут подводиться итоги сезона федерации фигурного катания России, тогда и объявят планы на следующий, узнаем с кем и как будем работать», — заявил Морозов.

Также Владимир Морозов заявил, что в будущем сезоне возможно сотрудничество их пары с хореографом Ильей Авербухом. «С Ильей мы в очень хороших отношениях. Он нас часто приглашает на свои шоу, поставил нам показательный номер, с которым мы выступим в Казани на шоу», заявил Морозов, добавив, что прямого разговора о постановке программ для соревнований у них не было.