Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в рамках матча 25 тура чемпионата России. Встреча прошла на «Ростов-Арене» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Первыми в игре отличились футболисты «Локомотива». Нападающий «железнодорожников» Джефферсон Фарфан с передачи Алексея Миранчука отправил мяч в ворота «Ростова» уже на пятой минуте. Отыграться ростовчане смогли только к концу первого тайма: на 39 минуте одиннадцатиметровый удар реализовал Алексей Ионов.

Итоговый счет в матче установился на 83 минуте: Фарфан оформил дубль, на этот раз забив с передачи Мацея Рыбуся и принеся «Локо» победу.

У «Локомотива» теперь в активе 46 очков, отставание от «Зенита» — 5 очков, однако «сине-бело-голубые» сейчас играют матч с «Динамо».