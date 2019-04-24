Футбольный клуб «Краснодар» сыграл в ничью с грозненским «Ахматом» , вновь потеряв очки в чемпионате «России». Встреча прошла в г. Грозный и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыли футболисты «Ахмата»: с передачи Раванелли отличился защитник грозненцев Андрей Семенов. «Краснодару» удалось восстановить баланс лишь во втором тайме, на 49 минуте пенальти забил Виктор Классон. На большее игроков «Краснодара» не хватило.

В компенсированное время вторую желтую карточку получил центральный защитник «Краснодара» Александр Мартынович, он был вынужден покинуть поле раньше свистка судьи.

«Краснодар» теперь отстает от «Зенита» на 11 очков (по потерянным баллам в таблице), подопечные Сергея Семака сейчас проводят матч против «Динамо».