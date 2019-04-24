Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» не сумел открыть счет в первом тайме матча с московским «Динамо». Игра проходит в рамках 25 тура чемпионата России по футболу.

За первые сорок пять минут встречи «Зенит» нанес четыре удара по воротам, из них два в створ. На счету «Динамо» три удара, из них два в створ.

Двое «динамовцев» в первой половине встречи заработали по желтой карточке за грубые фолы: на 6-й минуте наказали Кирилла Панченко, а на 20-й Самбу Соу. По владению мячом «Зенит» имел преимущество, однако превратить его в гол не сумел.

Встреча проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Сейчас «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея 51 очко, ближайший преследователь «Локомотив» свой матч в туре выиграл, победив на выезде «Ростов» и сократив отставание до пяти очков.