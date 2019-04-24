Объединенный фанатский «Вираж» вывесил перед матчем «Зенита» и «Динамо» в рамках 25 тура чемпионата России по футболу.

Полотно фанаты «сине-бело-голубых» посвятили форварду Александру Кокорину, который перебрался в Петербург из московского «Динамо». На баннере можно было увидеть изображение полицейского, снявшего свой мундир, на майке которого была прикреплена медаль «За Кокорина».

Напомним, за «Зенит» Кокорин не выходил на поле с октября минувшего года, он проходит подсудимым по делу о двух драках в центре Москвы и уже полгода находится в СИЗО-2 «Бутырка», пока идет рассмотрение дела в суде.

Встреча проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Пока после первого тайма счет 0:0, прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Nevasport.