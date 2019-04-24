Олимпийский чемпион по фигурному катанию в одиночном разряде Алексей Ягудин поделился в соцсетях смешным видеороликом.

В своем аккаунте в «Инстаграме» фигурист выложил видео, где он изображает собаку, высунувшись в окно микроавтобуса.

Ролик Ягудин подписал следующим образом: «39-летний придурок! Как же повзрослеть-то? Хотя… я так подумал, а зачем взрослеть?». Экс-тренер бывшего фигуриста Татьяна Тарасова прокомментировала видео словами: «Язык береги, он тебе пригодится».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) 24 Апр 2019 в 10:06 PDT

Напомним, Алексей Ягудин завершил карьеру фигуриста в 2003 году из-за проблем со здоровьем, спустя год после победы на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Сейчас Ягудин занимается телепроектами и ледовыми шоу, а также собирается открыть собственную школу фигурного катания.