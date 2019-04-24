Сборная России по хоккею одержала победу в матче с командой Латвии в рамках Еврочелленджа. Встреча прошла в столице Латвии, Риге, и завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян.

Первый период прошел под диктовку латвийской команды: на четвертой минуте шайбу забросил Мартиньш Дзиеркалс, к концу периода преимущество хозяев льда удвоил Роберт Букартс. На втором отрезке игры подопечным Ильи Воробьева удалось сократить отставание: счет размочил Артем Зуб.

В третьем периоде уже хорошо выступило нападение россиян. Наиль Якупов забросил шайбу на 45-й минуте, затем отличились Анатолий Голышев и Рушан Рафиков, установив в матче окончательный счет — 4:2.

Следующая встреча России и Латвии в рамках Еврочелленджа пройдет завтра, 25 апреля, в Риге. Начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени.