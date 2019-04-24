Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче против московского «Динамо». Встреча проходит на «Газпром-Арене» в Петербурге.

Первый тайм прошел без забитых мячей с обоих сторон. Первый гол был забит лишь на 60-й минуте встречи: отличился Артем Дзюба с передачи защитника Юрия Жиркова. Стоит отметить, что в предыдущем матче против «Краснодара» Дзюба своим дублем прервал длинную безголевую серию матчей за сине-бело-голубых.

Сейчас счет в матче 1:0, команды проводят второй тайм. Матч судит бригада под руководством главного арбитра Сергея Иванова. За минуту до гола Дзюбы Сергей Семак произвел замену: вместо Себастьяна Дриусси на поле появился Олег Шатов.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте Nevasport здесь.