Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун забил второй гол в матче против московского «Динамо». Встреча проходит на «Газпром-Арене» в Петербурге в рамках 25 тура чемпионата России.

Первый тайм прошел без забитых мячей с обоих сторон. Первый гол забил Артем Дзюба на 60-й минуте игры с передачи защитника Юрия Жиркова. Спустя 6 минут форвард «Зенита» Сердар Азмун удвоил преимущество хозяев. Голевую передачу на него сделал все тот же Дзюба.

Сейчас счет в матче 2:0, команды проводят второй тайм. Матч судит бригада под руководством главного арбитра Сергея Иванова. После двойного выпада «Зенита» главный тренер «Динамо» заменил сразу двух игроков: вместо Артура Юсупова и Федора Черных на поле вышли Евгений Марков и Жоазиньо.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте Nevasport здесь.