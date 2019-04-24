Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 25 тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый тайм прошел без забитых мячей с обоих сторон и запомнился лишь двумя желтыми карточками игроков «Динамо» за грубые фолы: Кирилла Панченко и Самбы Соу.

Первый гол в матче забил Артем Дзюба на 60-й минуте игры с передачи защитника Юрия Жиркова. Спустя 6 минут форвард «Зенита» Сердар Азмун удвоил преимущество хозяев. Голевую передачу на него сделал все тот же Дзюба. «Динамовцы» на это ничем ответить не сумели, поэтому счет так и остался на отметке 2:0.

«Зенит» стал еще на один шаг ближе к чемпионству: у подопечных Сергея Семака сейчас 54 очка, преимущество над «Локомотивом» сохранилось и составляет 8 очков.