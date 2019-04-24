24 апреля стало богатым днем на различные спортивные события: матчи очередного тура Российской премьер-лиги посреди недели, игра сборной России по хоккею, радостные новости от олимпийской чемпионки Алены Савченко!

Эти и другие новости можно увидеть в нашем дайджесте за среду, 24 апреля:

«Зенит» победил «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна

Санкт-петербургский «Зенит» в матче 25 тура чемпионата России по футболу обыграл московское «Динамо». Встреча прошла на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый гол в матче был забит лишь на 60-й минуте, это сделал Артем Дзюба с передачи Юрия Жиркова. Через шесть минут Дзюба ассистировал Сердару Азмуну, который оформил окончательный счет во встрече. Следующий матч «Зенит» проведет дома против «Крыльев Советов» 28 апреля.

Россия одержала волевую победу над Латвией в Еврочеллендже

Российские хоккеисты одержали волевую победу над латвийцами в первом матче Еврочелленджа. Матч прошел в Риге и закончился со счетом 4:2 в пользу россиян. В первом периоде отличились латвийские хоккеисты Мартиньш Дзиеркалс и Роберт Букартс. Во втором периоде Россия стараниями Артема Зуба сократила отставание от хозяев льда, а в третьем периоде перетянула преимущество на свою сторону: по шайбе забросили Наиль Якупов, Анатолий Голышев и Рушан Рафиков. Следующий матч с Латвией Россия проведет завтра, 25 апреля.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана ждет ребенка

Олимпийская чемпионка в парном катании Алена Савченко, представляющая Германию, рассказала о том, что ждет первенца. Фигуристка выложила фото в «Инстаграм» со своим партнером, художником Лиамом Кроссом. Впоследствии Савченко заявила, что после рождения ребенка может вернуться на лед. С мая 2018 года Савченко начала тренерскую деятельность, на время приостановив спортивную карьеру. Сроки появления на свет ребенка спортсменки пока неизвестны.

Самодурова исполнит гимн России на Спартакиаде учащихся

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, что исполнит гимн Российской Федерации на награждении победителей и призеров зимней Спартакиады учащихся. Мероприятие пройдет завтра, 25 апреля, в Министерстве спорта. Фигуристка заявила, что для неё большой честью будет исполнить гимн родной страны на такой церемонии. Ранее Самодурова выкладывала в «Инстаграм» видео, где она исполняет песню Басты.

Фарфан принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»

Московский «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в выездном матче 25 тура чемпионата России по футболу. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Дублем в составе «железнодорожников» отметился нападающий Джефферсон Фарфан, единственный мяч «Ростова» на 39 минуте с пенальти забил Алексей Ионов. «Локомотив» не отстал от «Зенита» по очкам в таблице: ближайший преследователь лидеров чемпионата сохраняет разрыв в восемь баллов за пять туров до конца сезона.