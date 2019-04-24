Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба получил награду от Российского футбольного союза и издания «Спорт-Экспресс» как лучшему футболисту России по итогам 2018 года.

Приз Артем Дзюба получил перед матчем «Зенита» с московским «Динамо» на «Газпром-Арене». В церемонии награждения поучаствовали главный редактор «СЭ» Максим Максимов, президент «Зенита» Александр Медведев, гендиректор РФС Александр Алаев, а также заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК», председатель Комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.

Позднее в матче Дзюба забил первый гол, а затем отдал голевую передачу на Сердара Азмуна. «Зенит» одержал победу над московской командой со счетом 2:0.

Дзюбу назвали лучшим после проведения голосования среди четырех групп людей: 16-ти футбольных тренеров, 16-ти топ-менеджеров клубов, 16-ти журналистов издания, а также нескольких тысяч болельщиков на официальном сайте газеты.

Премия РФС и газеты «Спорт-Экспресс» появилась в 2016 году, ранее обладателями этого Золотого мяча становились Федор Смолов и Квинси Промес.