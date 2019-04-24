Футбольный клуб «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 31 тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

Исход встречи решился во втором тайме: на 54-й минуте первый гол в матче забил португальский полузащитник «Сити» Бернарду Силва, а удвоил преимущество команды немецкий хавбек Лерой Сане на 66-й. «Юнайтед» ничего обороне соперника противопоставить не смог и проиграл всухую.

Таким образом, «Манчестер Сити» вновь вышел на первую строчку турнирной таблицы АПЛ, ближайший преследователь — «Ливерпуль«, они отстают на одно очко.

Стоит отметить, что на прошлой неделе оба клуба из Манчестера вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов: команда Пепа Гвардиолы не смогла пройти лондонский «Тоттенхэм», а подопечные Уле-Гуннара Сульшера уступили «Барселоне».