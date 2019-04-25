В розыгрыше Кубка Стэнли завершились все матчи четвертьфиналов конференций, по итогам которых определились участники следующего раунда турнира.

В полуфинал Восточной конференции вышли «Каролина Харрикейнз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс».

«Каролине» предстоит сыграть с «Нью-Йорком», матчи пройдут 27 и 29 апреля, 2 и 4 мая. «Бостон» встретится с «Коламбусом» 26 и 28 апреля, 1 и 3 мая.

В полуфинале Западной конференции будут играть «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Эвеланш», «сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз».

«Сент-Луису» предстоит встретиться с «Далласом», матчи будут проходить 26, 28 и 30 апреля, а также 2 мая. «Сан-Хосе» будет играть с «Колорадо» 27 и 29 апреля, 1 и 3 мая.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз», однако в этом году команда не смогла выйти в полуфинал.