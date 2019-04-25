Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет своей команды из Кубка Стэнли. В четвертьфинале «Вашингтон» встречался с «Каролиной Харрикейнз» и проиграл серию со счётом 3-4.

В решающем седьмом матче «Каролина» победила со счётом 4:3 в овертайме. «Мы доминировали в первых двух периодах, — сказал Овечкин после игры. — Пару удачных отскоков, и они вернулись в игру». Хоккеист отметил, что игроки «Вашингтона» старались изо всех сил, но не всегда реализовывали своим моменты. «Мы расстроены и разочарованы, особенно после прошлого года», — подчеркнул нападающий.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что определились все участники полуфинальной серии в Западной и Восточной конференциях.